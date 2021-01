Cambio de look: 4 cortes de pelo que serán tendencia este 2021 y favorecen tengas 20, 30 y 40 años

Llega el 2021 y con él nuestras ganas por darle un giro a nuestro “clásico” peinado. Enero, al igual que septiembre, es uno de esos meses donde los cambios de look están a la orden del día y este curso, después de meses de incertidumbre y miedos, todavía más. ¿Quién no ha decidido arriesgar alguna vez con el inicio de un nuevo año? Si eres de las que está dispuesta a comenzar este curso con un look totalmente diferente, sigue leyendo, esto te interesa.

Hemos consultado a expertos capilares sobre los cortes de pelo que serán tendencia estos próximos meses para que la elección al acudir al salón sea mucho más sencilla. ¿Lo mejor? No solo triunfarás sobre el asfalto sino que además te sentirás realmente bella y especial y es que todos ellos sientan fenomenal tengas 20 o 40 años. ¡Qué más necesitas!

El nuevo corte bob

“El bob se ha convertido en un básico, una apuesta segura porque favorece y cuesta poco de mantener y cuidar”, apunta Raquel Saiz de Salón Blue (Torrelavega, Cantabria). ¿Quién no ha elegido este clásico corte alguna vez? “Para este 2021 evoluciona y se aparta de las capas para mostrarse compacto, más entero, con suaves ondas que le dan movimiento, con un look muy años noventa, fresco y relajado”, resalta la experta.

La mejor parte de este corte es que no entiende de edades y que “va muy bien a todos los rostros, sobre todo ovalados y cuadrados”.

Big chop

Para aquellas que quieren resaltar las facciones del rostro y darle un mayor protagonismo, este corte de pelo innovador puede ser una buena alternativa. “Otro de los cortes del año van a ser los cortos con flequillo largo también conocido como big chop”, aconseja Jose Garcia de Jose Garcia Peluqueros (Pamplona). “Sobre cada persona aporta matices diferentes, siempre muy modernos, y eso lo hace aún más rico y vibrante. Es ideal para rostros ovalados, alargados o triangulares, sobre todo por el flequillo”, resalta.

Collarbone cut: corte a la altura de la clavícula

Dar un nuevo aire al peinado no significa cortar por lo sano, hay cortes de pelo que nunca fallan, que consiguen dar vida a tu pelo y que no suponen atrevidos cortes. Las melenas por la clavícula o collarbone cut son uno de ellos. “Esta melena llega hasta un poco más de los hombros y permite adaptaciones para encajar con todo tipo de estilos y rostros”, Alexander Kiryliuk de SK Style Barcelona.

“Para looks sofisticados u oversize, en versión lisa pulida con la raya en medio. Si queremos aportar frescura, con unas ondas muy suaves y naturales. Si también necesitamos suavizar el rostro, con un escalado lo conseguiremos o con el icónico flequillo cortina.”, resalta.

Combinación del corte shaggy y el mullet

Han sido dos de los cortes estrella del pasado año y este 2021 vienen dispuestos a revolucionar el terreno beauty. “El shag reversionado como un mullet, la mezcla de dos de los grandes cortes del 2020, crea una imagen muy contemporánea”, explica Felicitas Ordás de Felicitas Hair (Mataró, Barcelona). “Las capas marcadas del shag con el tratamiento de las diferentes longitudes del mullet, crean una imagen fuerte y desenfadada muy fácil de mantener”, apunta.

Podrás adaptarlo a tu propio estilo y necesidades. “Para los rostros redondos mejor sin flequillo o con flequillo muy corto y con capas que sobrepasen el mentón, para los cuadrados con mechones que caigan sobre el rostro para suavizarlo.”, explica.

Pequeños tips para no fallar con tu pelo este 2021

Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros (Málaga) nos ha pequeñas pautas para dar un giro a nuestro peinado con las últimas tendencias en peluquería.