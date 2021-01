¿Mides 1,60 o menos? Estos son los vestidos (de nueva colección) que no deben faltar en tu armario: son tendencia, favorecen y conseguirán que tus piernas parezcan infinitas

Es hora de acabar con los mitos y leyendas que tantos años llevan sobre la mesa y que tantos quebraderos de cabeza nos han provocado. No, chicas, medir menos de 1,60 no implica renunciar a prendas de ropa, mucho menos si tú te ves bella con ellas. Todo es cuestión de seguir algunas claves, de dar con combinaciones adecuadas, de saber con exactitud qué es lo que nos favorece y lo que no. Si esto te interesa, sigue leyendo, prometemos ayudarte.

En el caso de los vestidos, grandes aliados del invierno, de la primavera e incluso del verano, antes de descartar cualquier elección, sobre todo los largos, midis, de estilo oversize o con estampados (posiblemente hayas escuchado en alguna ocasión que no son para ti), debes tener en cuenta que estas opciones son igual de aptas para ti que para quienes superan la media española, tan solo tienes que poner en práctica algunas pautas antes de decantarte por ellas.

Pautas para elegir el vestido perfecto si mides 1,60 (o menos)

- Los escotes en V o cuadrados estilizarán rápidamente tu figura, sea cual sea la largura

- Si son midis o largos, elige aquellos con abertura lateral

- Vestidos con la cintura marcada, eso siempre ayuda

- Estampados sí, pero de un tamaño mini

- En el caso de vestidos cortos, que no superen la rodilla (de la mitad del muslo para arriba)

Vestidos de nueva colección que debes fichar: estilizan y ¡son tendencia!

Después de poner en marcha todas estas pequeñas pautas, es horas de adentrarnos en las propuestas de nueva colección que inundan las firmas de moda. Aquí dejamos algunas de las opciones que prometen arrasar estos próximos meses y que (lo imagines o no) son ideales para ti y tu altura. ¿A qué esperas para elegirlas chica petit?

Vestido corto estampado de Zara (29,95 euros)

El estampado floral nunca pasa de moda. Este diseño, cuyo print es de un tamaño mini y además incorpora el escote en V, puede ser una gran opción para añadir al armario.

Zara

Vestido cruzado cinturón de Mango (49,99 euros)

Ajustado, en tono negro (la opción monocolor nunca falla) y escote en V, lo tiene todo para hacer que presumas de piernas infinitas.

Mango

Vestido camisero hombreras de Uterqüe (129 euros)

Nada como contar con un diseño midi en el armario para aquellas ocasiones más formales. Esta elección con delicado estampado a cuadros y atractiva abertura lateral es todo lo que buscas.

Uterqüe

Vestido de raso con volantes y cintura marcada de Maje (195 euros)

Si marcamos cintura tenemos casi todo el trabajo hecho. Y si a eso le sumamos un atractivo escote, el resultado es espectacular.

Maje

Vestido miid de &Other Stories (89 euros)

¿Quién se atreve con el escote cuadrado?