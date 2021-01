Atención, mujeres bajitas: las zapatillas con plataforma son todo lo que necesitáis para presumir de piernas sin renunciar a la comodidad

Los zapatos de tacón pueden ser un gran apoyo para lograr una figura estilizada en tiempo récord -posiblemente el truco más sencillo y repetido desde hace décadas-, pero no son el único. El clásico refrán ‘Para presumir hay que sufrir’ difiere bastante de la realidad, al menos de la del 2021. En la actualidad podemos apoyarnos en otro tipo de tips, igual de eficaces y glamurosos, para dar lugar a un efecto visual de piernas infinitas y no sentirnos incómodas durante horas. Apostar por las zapatillas, un calzado al alza desde hace varias temporadas, con plataforma puede ser el primero de ellos. Palabra de Instagram.

Si mides menos de 1,60 y has conseguido aborrecer cualquier calzado que supere los 5 centímetros en estos últimos años sigue leyendo, esta noticia promete alegrarte el Blue Monday.

La comodidad se ha apoderado de nosotras, a día de hoy no buscamos únicamente looks que nos sienten bien y se adapten a nuestro estilo sino también que nos permitan una funcionalidad que en tiempos de Covid-19, con teletrabajo e infinitas horas en casa, es fundamental. El éxito de las sneakers con gran suela es el mejor ejemplo de ello. Hace tiempo que este tipo de calzado logró dejar de lado la etiqueta sporty para situarse como un buen comodín para cualquier ocasión.

Si echamos un vistazo a nuestra plataforma de referencia, Instagram, podemos ver como multitud de influencers y prescriptoras de estilo tanto a nivel nacional como internacional han decidido sumar zapatillas con plataforma a sus looks de invierno. De la mano de un original chándal, con pantalones rectos o los bautizados como wide leg, con opciones de estilo palazzo, con leggings, con vestidos, faldas.... ¡Con absolutamente cualquier outfit! No solo aportan el toque desenfadado e informal a cualquier propuesta sino que consiguen que de manera visual nuestra silueta aumente un par de centímetros. No sufrimos y seguimos las últimas tendencias. 2 en 1.

Hemos recopilado algunas opciones vistas en nuestras firmas favoritas para que puedas seguir los pasos de las insiders y triunfar este 2021.

Zapatillas Tri-Panel Run Star Hike High Top de Converse (110 euros)

Converse

Deportivas plataforma cordones de Mango (39,99 euros)

Mango

Zapatillas Taipei 101 de Hoff (101 euros)

Hoff

Deportivo combinado de Pull & Bear (19,99 euros)

Pull & Bear

Deportiva chunky plata de Bimba y Lola (135 euros)