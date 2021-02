Tamara Falcó y su nueva lección de estilo en ‘El Hormiguero’: los vaqueros blancos anchos se llevan con camisa anudada

Pantalones blancos en invierno: ¿sí o no? Se abre el eterno debate. Rompiendo moldes en el street style de las principales capitales de la moda, las prescriptoras apuestan por alargar la vida de los pantalones blancos para poder llevarlos todo el año y ahora también en invierno. Si el otro día era Tamara Falcó quien los lucía por las calles de Madrid con mocasines, como aman las chicas más pijas, anoche nos dio otra lección de estilo. Y es que Tamara Falcó dice que los pantalones blancos anchos también se llevan con camisa anudada y sandalias de tacón. Y aquí tienes el ejemplo.

Los pantalones blancos también son una buena apuesta para el invierno, así que ya puedes olvidarte de que solo son para el verano; y además estiliza llevarlos anchos y con una camisa anudada como hace la marquesa. Y esto es lo que dice su estilista en la televisión, Montse Nieto: “Tener unos vaqueros blancos es un must have esta temporada. Parece que el superslim se está quedando obsoleto, particularmente estos de pierna más ancha me gustan más y me parece muy favorecedores, aunque siempre depende de la tipología corporal de cada persona”.

Nosotras no podemos esperar más para copiarle el look este viernes a Tamara Falcó, así que aquí os dejamos otra opción de pantalón blanco y la misma camisa que lleva la marquesa:

JEANS ZW PREMIUM CULOTTE WHITE (29,95€)

Vaquero blanco.