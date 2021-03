El coraje de Sara Carbonero: este es el collar de su colección con Agatha París que combina con un cárdigan azul y unos vaqueros

Es la noticia que no queríamos leer. ¿Quién no recuerda que hacía en el momento justo del beso de Sara Carbonero e Iker Casillas en el Mundial? Muchas hemos crecido con esa imagen. Una historia de amor contra viento y marea, anteponiendo Sara su amor a su carrera profesional y ahora todo eso se ve truncado. Si ni esta historia de amor puede durar, ¿cómo vamos a creer en el amor? Perdonad, me seco las lagrimas y café en mano os escribo lo que aquí nos ocupa. El último look de Sara Carbonero para una noche de parchís en casa con sus hijos, su perrito y Iker Casillas.

Sara Carbonero en su cuenta de Instagram.

Y si estamos acostumbradas a que a Sara Carbonero le encante lanzar mensajes con su ropa, desde las camisetas a los complementos, este collar de su colección con Agatha París que no se quita aún tienen hoy más significado. ‘Coraje’. Sin duda, la palabra que mejor define a la periodista en los últimos años.

Sara Carbonero e Iker Casillas jugando al parchís con sus hijos.

Un collar que ayer combinó con un cárdigan azul y unos vaqueros justo antes de anunciarnos su separación de Iker Casillas a través de una fotografía en blanco y negro y un mensaje conjunto en Instagram.

Collar Coraje.

Un collar que definen así en la web de la marca: “Collar corto acabado en oro con la palabra “coraje” grabada sobre esmalte negro. Todas llevamos a una mujer valiente y con coraje dentro, ¿te atreves a gritárselo al mundo? Déjate seducir por la magia de la nueva colección de Sara Carbonero para Agatha Paris”. ¿Su precio? 52€.