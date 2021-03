Vas a AMAR el uniforme de primavera de Sara Carbonero MÁS en tendencia: camisa vaquera anudada, falda crochet y botas

‘Que siga el baile’. Y nunca mejor dicho. Y como cada martes nosotras no faltamos a nuestra cita con Sara Carbonero en su sección de Radio Marca para escuchar sus entrevistas que son cura y paz para el alma, y como no para ver el lookazo que se marca cada martes y cada jueves. Y hoy, nada más y nada menos, que junto a India Martínez para hablar de su libro que ya presentó Sara también en una charla en Instagram. Pero, amigas, Sara Carbonero es mucha Sara Carbonero y no hay día que no nos conquiste con sus looks. Y hoy no podía ser menos.

Sara Carbonero con India Martínez en Radio Marca.

Un año más estamos dispuestos a ser felices y a vivir todo lo que nos faltó en la primavera pasada. Por eso vamos a hacernos felices a nosotros mismos soñando con este lookazo de Sara Carbonero de esta tarde de martes. Y no puede ser más tendencia: camisa vaquera anudada, falda crochet con cinturón de piel marrón y botas de ante marrón. ¡Estilismo perfecto de entretiempo!