Cuando llega Sara Carbonero con vaqueros pitillo y botas cowboy negras para convertirse en la JEFAZA de los básicos

¿Adiós a los vaqueros pitillo? Cuando creíamos que no los íbamos a ver durante muchos meses gracias a la gran tendencia del ‘wide leg’, llega Sara Carbonero y se marca esta semana dos lookazos con vaqueros pitillo y botas cowboy negra. MARAVILLA. ¡Perfectas para llevar con pitillo! Si entre tanto pantalón ancho pensabas que no había sitio para los vaqueros pitillo estás muy equivocada. Sara Carbonero dice que esta primavera también vas a llevarlos. Y no es la primera vez, ya hace unos días los recupero para llevarlos con las Converse vintage más molonas.

“Pues ha sido una semana llena de cosas y gente bonita. Y mucha LUZ. La vida es otra cosa”, dice Sara Carbonero y nosotras no podemos estar más de acuerdo con ella. ¡Gracias, Sara! Tú siempre eres luz y magia.

La periodista toledana apostaba por unos pantalones vaqueros pitillo en negro en un look súper sencillo con camiseta de tirante ancho blanca y botas cowboy negra. Y para el beauty look, como últimamente ha apostado por su melena recogido en un moño con el flequillo cortina abierto y labios rojos. ¡No se puede estar más guapa con menos!