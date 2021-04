Las chicas de Barcelona que AMAN la moda van a querer copiarle a Sara Carbonero este PERFECTO look para ir a la ofi

En abril, aguas mil. Ya lo dice el refranero y estos días nos vamos a volver locas definitivamente con el tiempo y con ese temido ‘¿qué me pongo’? Y es que hemos pasado de una primavera que rezumaba a verano, a una primavera más invernal que otra cosa. Por no hablar de la lluvia que nos espera en la próxima semana, así que amiga, si ya has hecho el cambio de armario...¡Error! Pero tranquila, que siempre le vas a poder copiar el look perfecto de entretiempo para ir a la ofi a Sara Carbonero.

Stories de Marwan.

Y es que la periodista ayer estuvo grabando con Marwan, alguna cosa que aún no nos han contado y para la ocasión escogió el perfecto estilismo para ir a la oficina en primavera y luego a tomar unas cañas con amigas. ¿Las claves?

1. Blazer ‘oversize’ en tonos claros

2. Vaqueros ‘wide leg’ con rotos en la rodilla

3. Camiseta negra con escote a juego con el cinturón

4. Su media melena recogida con el flequillo cortina abierto

5. Ojos marcados y labial rojo