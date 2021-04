Sara Carbonero sabe que el AMOR para toda la vida es esta falda cruzada y sandalias de plataforma que nos harán parecer altas (hasta a las más bajitas)

Sí, amigas, no os vamos a engañar. Nos hemos enamorado de TODA la nueva colección de Slow Love. Ya nos conocéis, no podemos evitar sentir flechazo de amor profundo por la moda y esta colección es lo más bonito, boho y romántico que hemos visto hasta el momento en la marca de Sara Carbonero. ¿Aún no lo has visto? Pues ya tardas. Y más cuando veas el último lookazo que se ha marcado la periodista deportiva con esta falda mida, camiseta del planeta, la cazadora bordada con el logo de ‘Slow Love’ y las sandalias de plataforma que nos harán parecer altas hasta a las más bajitas.

Cazadora Vaquera Bordada (79,99 €)

Cazadora vaquera.

Camiseta de manga corta (29,99 €)

Camiseta planeta.

Falda midi cruzada (59,99 €)

Falda midi cruzada.