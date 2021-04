Sara Carbonero se marcha de viaje con el look más cómodo (y en tendencia) con chándal, zapatillas y la cazadora vaquera de Slow Love que arrasará esta primavera

No sabemos donde se marcha de viaje Sara Carbonero este sábado lluvioso en Madrid, pero lo que está claro es que algún lado se marcha la periodista deportiva con dos maletas y una mochila. Pero tranquilos, que estaremos pendientes de su cuenta de Instagram a ver si Sara nos lo cuenta. Eso sí, el look no puede ser más cómodo, más en tendencia y más perfecto para un viaje en un día gris y lluvioso como este sábado.

Sara Carbonero por las calles de Madrid este sábado.

Y de nuevo Sara Carbonero ha vuelto a lucir la cazadora vaquera de su marca Slow Love que acaba de salir a la venta y ya está siendo un éxito de ventas. Una chaqueta denim en clave oversize con el logo de Slow Love bordado en la espalda en tonos tierra. La cazadora de color azul en un lavado medio, de corte clásico y dos bolsillos con solapa en pecho esta elaborada en algodón siguiendo procesos de lavado sostenibles tratando de minimizar el consumo de agua y usos de químicos.

Sara Carbonero se marcha de viaje.

Sara lo ha combinado con un chándal en tono maquillaje y unas zapatillas bastas de esas que tanto nos gustan en blanco.

CAZADORA DENIM SLOWLOVE (79,99€)

Cazadora vaquera.