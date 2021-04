Puedes llamarlo conjunto de punto ‘made in spain’ o el lookazo más sexy de la primavera, ¿verdad Lucía Rivera?

No te olvides del punto, palabra de Lifestyle. Llegó con fuerza la temporada pasada para quedarse y esta primavera y verano también nos va a acompañar en nuestros armarios (y ojalá también en nuestras maletas). ¿Pensabas que un conjunto de punto no podía ser sexy? Pues vas a cambiar completamente de opinión cuando veas el lookazo ‘made in spain’ que se ha marcado Lucía Rivera. Y es que la modelo no lo puede lucir mejor. ¡Y encima está rebajado!

Flirty Laced Knit Top Off White (101€)

Top.

Wise Opened Knit Skirt Off White (119€)