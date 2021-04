Tamara Falcó se ha atrevido a llevar el traje rosa MÁS bonito (y elegante) con la camiseta más rockera que amarán las chicas más modernas

Tamara Falcó no nos deja de sorprender con sus looks en ‘El Hormiguero’. Ya os lo decimos cada viernes, y esta vez no podía ser menos. Una combinación en la que ha mezclado su estilo más pijo y elegante con ese toque más rockero que tanto nos gusta. Y es que la marquesa de Griñón ha elegido para esta noche un traje rosa con rayas diplomáticas y una rockera en blanco.

Stories de Tamara Falcó.

Y no nos puede gustar más esta elección de Tamara Falcó con diseño de MKT Studio tanto la camiseta como el traje tan primaveral. Y es que estando la estilista Montse Nieto detrás, nada puede fallar. Nos encanta este look tanto para ir a la oficina como de cañas con amigas.