Sara Carbonero es PURO VERANO con este vestido de punto ‘made in spain’ de lo MÁS sexy y el chal multicolor que te hace el look total

Aunque el día haya amanecido con solo 3 graditos en Madrid y nosotras estemos congeladas, ha sido ver la fotografía de Sara Carbonero en su cuenta de Instagram y trasladarnos directamente al verano. ¿Puede ser más bonito y sexy este look? Ya os lo digo yo, no. Y es que la periodista nos ha mostrado otra de las preciosas fotografías de la nueva colección de su marca, Slow Love, en Almería. Y el lookazo no puede ser más en tendencia y perfecto para llevarlo ya en primavera con botas y no quitártelo hasta verano con sandalias.

Sara Carbonero en su cuenta de Instagram.

Se trata de un vestido midi de canalé de la nueva colección de Slow Love que Sara Carbonero ha combinado con un chal multicolor que te hace el look completo si lo combinas con unas botas cowboy. Un diseño de lo más sexy porque tiene el escote en V y además está abierto por los laterales, perfecto para enseñar esos tatutajes de la zona como el de ‘Saudade’ de Sara.

Vestido Canalé midi (79,99 €)

Vestido canalé midi.

Chal calado multicolor (69,99 €)