Inés Arrimadas y Begoña Villacís entran en campaña con los looks MÁS en tendencia que van a querer copiar las chicas MÁS pijas de Madrid

Tranquilas, que aquí no vamos a hablar de política. Pero aunque no lo creáis la moda y la política van muy unidas desde los inicios de las grandes campañas políticas en Estados Unidos. No hay un estilismo en campaña electoral que no esté estudiado al detalle. La importancia de la comunicación no verbal, no hace falta que los ciudadanos escuchen a los políticos porque solo viendo sus looks ya están mandando un mensaje. Y Begoña Villacís e Inés Arrimadas han hecho campaña esta tarde en Madrid con los looks más en tendencia de la primavera que amarán las chicas más pijas de Madrid.

Inés Arrimadas y Begoña Villacís haciendo campaña en Madrid.

Si hay tres prendas que no pueden faltar de toda buena ‘insider’ de moda esta primavera son las tres prendas que han llevado ellas: vaqueros anchos desflecados en el bajo, trench y blazer de tweed.