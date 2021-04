Cinco vestidos de H&M que conseguirán que brilles en tu próxima boda lleves zapatos de tacón o no

La época de BBC (bodas, bautizos y comuniones) ya ha comenzado y con ella la que se convierte en nuestra búsqueda más complicada de este comienzo de año: dar con el look de invitada perfecto. Esa elección con la que de verdad nos sintamos verdaderas estrellas, cómodas pero también glamurosas, y con la que resulte imposible no acaparar todas las miradas en cualquiera de estos eventos que tenemos marcados en el calendario. En definitiva, no es fácil.

Por fortuna, firmas como H&M (como si escucharan nuestras plegarias) no dudan en incluir multitud de opciones en su catálogo con la llegada de la primavera que bien podrían cumplir con estos requisitos. Total looks repletos de estilo, trajes que parecen de auténtico lujo, faldas en todas las versiones y estilos, pero sorbe todo vestidos, grandes aliados a la hora de confeccionar estilismos para bodas.

Entre sus novedades hemos encontrado infinidad de vestidos que más de una querrá elegir para su próxima boda. Son tan bonitos y favorecedores que brillar con ellos está asegurado, incluso si prefieres optar por ir con sandalia plana. ¿Quién dijo tacones? Allá va nuestra pequeña selección de 5 vestidos de H&M con los que tu búsqueda llegará a su fin. No digas que no te lo avisamos...

5 vestidos de H&M que salvarán tu próximo look de invitada

Vestido largo de gasa de H&M (39,99 euros)

Vestido gasa manga larga de H&M

Vestido con mangas globo de H&M (49,99 euros)

Vestido con mangas globo de H&M

Vestido plisado de H&M (39,99 euros)

Vestido plisado de H&M

Vestido en popelina de H&M (29,99 euros)

Vestido en popelina de H&M

Vestido con lazada de H&M (29,99 euros)