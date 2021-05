Las FANÁTICAS del estampado vichy NECESITAN YA en su armario este vestido de Zara que puedes llevar con camisa o jersey

Es el estampado del momento. Ya no tenemos ninguna duda. Y si no tienes ninguna prenda en tu armario, ya tardas en hacerte con ella. Símbolo del buen tiempo y de los looks más chic de los 50, el estampado de cuadros más bucólico vuelve para protagonizar tus estilismos primaverales y veraniegos más elegantes. El estampado vichy es al verano lo que el tartán al invierno. Es el cuadro estival, el print que nos lleva a la Provenza y a los veranos en el campo. La culpa la tendría la actriz francesa Brigitte Bardot y ahora Zara que no ha creado la necesidad de tener este vestido de cuadros vichy en nuestro armario.

Os tenemos que confesar que lo habíamos visto en la web y nos había enamorado, pero el escote tan abierto no nos acaba de convencer. Pero ha sido encontrarnos con este Reels en Instagram de @yoseinfluencer y enamorarnos perdidamente con sus maneras de combinarlo. ¿Puede quedar mejor? Y además ya lo puedes estrenar con una camisa encima, un jersey negro o una blazer a modo de falda. ¡Amor a primera vista!

VESTIDO TIRANTES CUADRO VICHY (29,95€)

