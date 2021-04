Di sí al flequillo esta primavera: sabemos qué estilos son tendencia y cómo puedes sacarles el máximo partido tengas 30, 40 o 50 años

Llega el buen tiempo y aumentan nuestras ganas de cambiar de look, de comenzar la época estival con nuevos aires y un estilo renovado. ¿A ti también te pasa? No hablamos únicamente de dar un giro de 360º a tu clásica imagen (aunque está opción tampoco se descarta) sino también de un ligero cambio, y ahí es donde entran los flequillos.

Nada como apostar por ellos para lograr un peinado diferente pero sin perder la esencia que hace de tu melena algo especial. Por ello hemos recopilado los flequillos que son tendencia esta primavera y sabemos exactamente cómo sacarles el máximo partido tengas 30,40 o 50 años, una cabello corto o extremadamente largo. ¿Cuál eliges?

Flequillo largo

Si estás pensando en apostar por el flequillo pero el miedo te puede, esta debe ser tu opción. Es favorecedor, tendencia y además fácil de mantener. “Un flequillo largo resalta los ojos y los pómulos, siempre enfatiza los rasgos que tocan sus puntas, y lo podemos llevar en su versión más clásica y femenina con una melena larga o con un lob o shag más despuntado”, explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera (Santa Cruz de Bezana, Cantabria).

Cómo sacarle el máximo partido

“Este tipo de flequillo va muy bien con los rostros triangulares invertidos, ya que disimula la frente ancha. También con aquellos rostros largos o cuadrados”, apunta la experta. Realmente es un flequillo que encaja con la mayor parte de las melenas, desde bobs, midis, largas o shags, además, según apunta Gema Moreno, formadora de peluquería y especialista en corte de Antonio Eloy Escuela Profesional desde Málaga, “los podemos llevar con el pelo suelto o dándoles protagonismo, recogiéndolo en una coleta, un moño o una trenza”.

Flequillo hacia un lado o side-swept

No es cuestión de arriesgar, sino de dar con el flequillo más adecuado. Y este, el lateral, es uno de los grandes comodines. “Es el flequillo que mejor sienta a cualquier rostro, ya que es el menos arriesgado. También el más femenino y sexy”, recomienda Charo García de Salón Ilitia (Balmaseda, Bizkaia). “Para conseguirlo el cabello se divide profundamente hacia un lado, extendiéndose hacia el otro extremo por la mitad y rompiendo con el contorno ancho. Lo ideal es que su longitud llegue a la nariz”, resalta.

Cómo sacarle el máximo partido

Los flequillos laterales armonizan perfectamente “los rostros con forma de triángulo invertido”. Además una de las claves de su éxito es su facilidad para mantenerlo, lograr que esté perfecto a diario no es difícil, pero sí requiere de un buen peinado. La propia García recomienda “secarlo hacia adelante con un cepillo ancho de cerámica.”.

Baby bang: la última tendencia

Llevamos semas observándolo y promete seguir siendo una opción muy popular los próximos meses, eso sí, no es apto para las más clásicas. “Este flequillo tan corto queda muy bien en rostros muy suaves, sin rasgos demasiado marcados, por ejemplo, los ovalados y los redondos pequeños, ya que los otros flequillos acortan aún más la cara”, afirma Jose Garcia de Jose Garcia Peluqueros (Pamplona).

Cómo sacarle el máximo partido

“Lo podemos llevar con un bob corto o con una melena muy larga para marcar aún más el contraste entre las dos longitudes del pelo.”, apunta el peluquero. Es un flequillo que no pasa desapercibido, lo que significa que cualquier corte quedará en un segundo plano con esta opción.

Flequillo curly

¿Flequillo rizado? Nosotras decimos sí. “Para conseguir un flequillo con el pelo rizado atractivo, la melena no debe ser muy larga, por los hombros como mucho y el flequillo debe ser largo y con volumen para no deshacer el rizo”, indica Raquel Saiz de Salón Blue (Torrelavega, Cantabria). “A la hora de cortarlo, debe hacerse siempre en seco y dejarlo un poco más largo de la medida que queremos, esto es así porque al restarle peso al mechón tiende a subirse más y no nos quedaría cómo queremos.”, apunta.

Cómo sacarle el máximo partido

Requiere más pautas que el resto, pero no por ello debemos olvidarnos de él. “Aplica un sérum o crema para rizos como para el resto de la melena y deja secar al aire. Si secas el resto de la melena con secador, con el calor residual ya es suficiente. Si no utilizas secador, solo debes darle forma con las manos de vez en cuando para que no se apelmace” propone Virginia Muñoz, formadora de peluquería y experta en styling de Antonio Eloy Escuela Profesional desde Málaga.

Flequillo Piece-Y

Si tienes el pelo fino, esta debe ser tu opción para la primavera. “Este tipo de flequillo muy aireado, equilibra la melena, por eso va bien tanto cuando hay demasiado pelo como cuando es más fino. Es ideal para llevar con un shag o mullet, si somos atrevidas. Con el pixie también va bien más corto y desfilado”, apunta Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas (Oviedo).

Cómo sacarle el máximo partido

Si buscas un resultado natural y desenfadado, “una forma de armonizar el rostro es con un flequillo despeinado y ligero”. Si por otro lado tenemos el pelo ondulado, este tipo de flequillo encaja a la perfección con melena por los hombros, más larga podría resultar erróneo.