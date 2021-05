Se acabo eso de pedir la cuenta en el restaurante MÁS famoso de Instagram (y de Madrid)

¿Qué no te suena su nombre? IMPOSIBLE. O acabas de bajar de Marte en una nave espacial o no nos lo creemos. Bueno ni eso. Estamos seguras que si ahora mismo aterriza un extraterrestre en Madrid, lo primero que haría, es ir a comer y hacerse fotos al restaurante más famoso de Madrid y de Instagram entero. Ya es el ‘place to be’ de la capital y la foto más buscada de Instagram. Viajar a la Costa Amalfitana y a la gastronomía italiana sin moverte de Madrid. Sí, estamos hablando de Bel Mondo del grupo Big Mamma.

Este es el espacio gastronómico 100% italiano que ha causado euforia en la capital gracias a su curiosa decoración y unos platos que no defraudan a ningún paladar. ¿Lo más fuerte? Acaban de lanzar una aplicación de pago móvil súper novedosa. ¡Vas a flipar! Lo hacen después de ver como su aplicación móvil destinada al pago instantáneo a través de un código QR, Sunday, no para de crecer y ganarse a los sectores especializados. Esta aplicación te permite pagar tu cuenta en 30 segundos utilizando un código QR.

“Creemos que un mundo en el que puedas pagar tu cuenta en 30 segundos, dejar comentarios y dar más propina es una mejor experiencia gastronómica. Como cliente es genial y como restaurador es estupendo y rentable”, explica Christine de Wendel, cofundadora y CEO de Sunday en Estados Unidos.

¡Solo queremos ir para probarla! Estos son los datos de Sunday:

- El 80% de los clientes de Big Mamma eligen pagar mediante este sistema.

- 15 minutos de media ganados para los clientes y el personal pues la cuenta puede pagarse en solo 30 segundos.

- 40% más de propinas para los camareros.

- Un 50% de las cuentas son repartidas en segundos por los comensales de forma automática.

“Estamos muy contentos de contar con propietarios de restaurantes y hoteles junto a nosotros, así como fondos que comparten nuestra ambición de simplificar y hacer que los pagos sean menos costosos en todo el mundo”, argumenta Victor Lugger, cofundador y CEO de Sunday.