¿Te ha enamorado la falda de mantón de Manila que ha llevado Laura Matamoros? Buenas noticias, sabemos dónde puedes encontrarla

Han sido muchos los looks que nos han dejado nuestras influencers este fin de semana (y de los que no hemos tardado en tomar nota a través de Instagram) pero posiblemente ninguno tan deslumbrante como el elegido por Laura Matamoros. Ha sido ver la falda estilo mantón de Manila que ha llevado y no solo rememorar a Doña Letizia, también amante de este tipo de prendas, o la siempre deseada Feria de Abril, sino querer indagar y descubrir de dónde era y cómo podíamos seguir sus pasos. ¡Y lo hemos conseguido!

Se trata de una prenda de la firma española (pero con aires parisinos) Room 717, un diseño de seda estilo pareo con bordados que entremezclan diferentes tonalidades y los flecos como gran atractivo, que Laura ha combinado con un sencillo jersey de manga larga en tono grisáceo que lograba dejar en él toda nuestra atención. Unas sandalias de tacón en color negro completaban su propuesta.

Matamoros no ha sido la única que ha caído rendida a los encantos de este falda de mantón de Manila, Paula Ordovás también compartía un espectacular look con ella como protagonista hace tan solo unos días. Y es que no puede ser más especial...

Por el momento no podemos saber el precio de dicha creación, la web no lo ofrece, pero sí podemos ponernos en contacto con ellos para saber más. Si eres de las que ha quedado enamorada, este es tu momento.