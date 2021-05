Las madrileñas que AMAN Menorca van a querer copiarle a Sara Carbonero su estilismo MÁS veraniego para ir por la ciudad

Eso sí, esperamos que la foto sea del sábado que aquel día era verano en Madrid porque como sea de este lunes te estás congelando, amiga. Y es que Madrid es todas las estaciones en una. Si el sábado hacía un calor de pleno verano, hoy hemos vuelto a la primavera más fría y cambiante. Por eso, esperamos que el look de Sara Carbonero sea del fin de semana porque si no morimos congeladas. Eso sí, estamos seguras que las chicas de Madrid que aman Menorca se van a enamorar de este look de Sara Carbonero que parece sacado de la isla.

Stories de Sara Carbonero.

Sara Carbonero ha lucido un vestido midi camisero, con unas alpargatas trenzadas de Popa, bolso de rafia y sombrero a juego. ¿No os parece un look perfecto para irnos de vacaciones a Menorca?