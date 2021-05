No lo decimos nosotras, lo dice Amelia Bono: la sudadera de rayas y los vaqueros de toda la vida son el uniforme perfecto para la primavera

Ya no hay dudas. Amelia Bono se ha convertido en toda una reina del estilo en nuestro país. Y es que no puede ser más tendencia que ella. No hay día que no nos enamore con cada uno de sus looks y ahora Amelia lo ha hecho con este look perfecto para esta primera semana de mayo en Madrid con tiempo primaveral de eso que no sabes ni que ponerte. Pero este es el uniforme más en tendencia y que nunca falla: sudadera de rayas y vaqueros de toda la vida.

Amelia Bono en sus stories de Instagram.

Cómodo, en tendencia y perfecto para empezar la semana. Y es que Amelia Bono sabe que este es el estilismo que nunca falla para esos días que no sabes que ponerte y que todas tenemos en el armario. Las rayas vuelven a ser tendencia como cada primavera y esta sudadera combina a la perfección con nuestros vaqueros de toda la vida. ¿Para rematar el look? Nosotras apostaríamos por unas zapatillas Converse tan en tendencia.