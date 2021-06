Ay amiga, te vas a OLVIDAR de todos tu VESTIDOS blancos cuando veas este vaquero de Pull&Bear con el que Violeta Mangriñán ha revolucionado Instagram

No se puede tener más estilazo y belleza que Violeta Mangriñán. Eso lo tenemos claro. Y si no para muestra un botón. Ni estando malita, con un buen catarrazo, deja de estar guapísima la joven valenciana. ¿Y qué me decís de este vestido? Una maravilla vaquera que nos acaba de descubrir de Pull&Bear. Ese tipo de vestidos que te hacen el look y que los puedes llevar con unas zapatillas, unas botas cowboy o unas sandalias de cualquier color. ¡Vamos corriendo a comprarlo!

Estamos hablando de este vestido vaquero corto de estilo babydoll de Pull&Bear con manga corta abullonada y detalle de volantes en el bajo. ¿Lo mejor? Que además, tiene bolsillo en lo laterales. No se vosotras amigas, pero yo soy FAN absoluta de los vestidos con bolsillos. ¡Otro rollo!

Vestido vaquero corto babydoll (22,99 €)

