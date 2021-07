Naty Abascal, invitada de honor en la gala amfAR de Cannes con un vestidazo de Valentino

Este fin de semana ha tenido lugar uno de los eventos más esperados que se producen durante el famoso Festival de Cine de Cannes, la gala benéfica que realiza todos los años la fundación amfAR con el fin de recuadra dinero para la investigación del VIH. Y para tal ocasión, celebrities, modelos y diseñadores se dan cita luciendo sus mejores galas.

Para la celebración de este año, la famosa fundación ha contado además con una embajadora de excepción, la actriz Sharon Stone. La protagonista de “Instinto Básico” era la encargada de poner cara al evento, recibir a los invitados y dar un discurso, además por supuesto de posar en uno delos photocall más codiciados del mundo.

Pero este año, además de algún que otro ángel de Victoria´s Secret como Stella Maxwell y alguna que otra cara de Hollywood como Orlando Bloom, un rostro español se ha colado entre los invitados. Nos referimos a Naty Abascal, una de las mejores embajadoras del estilo patrio. La que fuera duquesa de Feria se dejó caer por la ciudad de la Costa Azul con un espectacular vestido en color rosa fucsia con cuerpo de flores de colores realizadas en lentejuelas. Como no podía ser de otra forma, el maravilloso diseño lo firma la Maison de su gran amigo, Valentino.

Además, la sevillana lució unos maxi pendientes dorados a juego con su clutch. Aunque Naty no pasó por la alfombra roja, ha sido en su propia cuenta de Instagram donde hemos podido ver no solo su asistencia y su look, si no que también hemos podido comprobar que compartió mesa con las misma Sharon Stone, como demuestra una instantánea en la que las dos aparecen de lo más sonrientes.