El ‘cropped top’ y falda estampada de estilo ‘boho’ de Vanesa Lorenzo es todo lo que necesitamos en la maleta de este verano

¿Buscas una guía de estilo para vestir en clave boho esta temporada primavera/verano 2021 y aún no has dado con la ideal? ¡Entonces, sigue leyendo! La modelo Vanesa Lorenzo sabe cuál es la fórmula de éxito para enfundarse en un look de estilo bohemio sin dejar de lucir elegante y chic. Decantarse por los diseños fluidos, los colores terrenales y los tejidos de inspiración artesanal como el crochet hará que interpretes esta tendencia como una fashion hunter de personalidad arrolladora.

El boho revolucionó la década de los 60 y principios de los 70 y se ha adaptado al paso del tiempo hasta llegar a posicionarse como una de las apuestas seguras de las mujeres que sienten predilección por el lujo relajado. La modelo nos propone una construcción estilística compuesta por un cropped top de tirantes en crudo y una falda larga fluida en tonos granate, con matices marrones. Una fórmula que llevarán en sus maletas tanto las chicas de 20 como las mujeres de 50. Y aunque la versatilidad del conjunto apunta a que combinaría a la perfección con cualquier calzado, nosotras recomendamos sumar unas sandalias planas.