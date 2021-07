TAMARA FALCÓ es la inspiración para todas las noches de PASIÓN este verano con el vestido rojo MÁS ROMÁNTICO (y rebajado) de su marca

Ya no hay dudas de que Tamara Falcó es toda una influencer o ‘insider’ de moda. Prenda que se pone, prenda que todas sus seguidoras de Instagram le preguntan de dónde es. Y para empezar la semana, este lunes nos ha enamorado con este vestido que es toda la pasión y el romanticismo que necesitamos en nuestra maleta este verano. ¿Preparada para copiarla? Pues la marquesa de Griñón se ha marcado un look perfecto con un vestido de su marca que es una fantasía de elegante y pijo tanto para irte de cena romántica, a la hípica o a una boda. ¿Aún no lo ha visto? ¡Prepárate!

¿Lo mejor? Que está súper rebajado, de 230€ ahora solo cuesta 161€. Un vestido que se convertirá en un fondo de armario para toda la vida.

VESTIDO CAPUCHINA (161€)