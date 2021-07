Prendas de tejido toalla, el material estrella del verano que es perfecto para ir a la playa

Todas las temporadas tienen unos materiales típico que están pensados especialmente para esa época del año. Podemos hablar del borregito, el cashmere o el furry para el invierno. Otros que no tienen una estación determinada, como es el caso del cuero, que cada vez más permanece en nuestros armarios incluso en verano. Y también están los tejidos estrella de la época estival, como el esparto o el lino. Todos ellos cumplen con premisas tan básicas como protegernos de las inclemencias meteorológicas, ya sea evitar el frío o soportar lo mejor posible el calor.

Pues parece que este 2021 a todos estos materiales ya de sobra conocidos se les ha sumado uno la mar de inesperado. Hablamos del tejido de toalla. Sí, el mismo que usas en tu casa para albornoces y demás toallas de baño parece querer ahora abandonar nuestros hogares para vestir prendas de verano que se nos antojan perfectas para ir de la playa al chiringuito sin pasar por ese incómodo momento de estar mojado mientras uno come su paella a pie de mar. Y en este caso no ha sido la calle la precursora, si no la pasarela. David Koma en su colección de primavera verano 2021 se inspiró en la historia de la tenista Chris Evert, para presentar algún vestido en color blanco precisamente con este efecto toalla. De ahí a vitalizarse solo hizo falta un paso, o más bien un accesorio.

El mismo que lleva conquistando a celebrities e influencers desde hace un par de temporadas, el bolso pouch de Bottega Veneta, sin duda el gran éxito de ventas de Daniel Lee al frente de la casa, y que tras varios modelos de cuero liso y trenzado se presentaba para este verano con este original tejido. Ahora solo era cuestión de tiempo para dejar que se extiendes a las tiendas de fast fashion, y de ahí al gran público. Y no nos decepcionaron, porque desde Zara y Mango a marcas más especialidad en este material como la australiana Terry han llenado sus catálogos de prendas de aire deportivo con el famoso algodón rizado.

Top de felpa de algodón con lazo en el frente, de Terry (192,06 euros)

Top de algodón con lazo frontal, de Terry

Shorts de efecto toalla, de Terry (198,07 euros)

Shorts de efecto toalla, de Terry

Mono Tie Dye efecto toalla, de Zara (12,99 euros)

Mono Tie Dye efecto toalla, de Zara

Bucket hat efecto talla, de Arket (19 euros)

Bucket hat efecto talla, de Arket

Vestido midi de felpa de algodón con aberturas en la espalda, de Lucy Folk (330,92 euros)