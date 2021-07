Necesitamos (MUY MUCHO) la camisa más bonita (y rebajada) de TAMARA FALCÓ que amarán todos tus vaqueros y alpargatas de verano

No se puede ser más tendencia que Tamara Falcó, amigas. Y tampoco se pueden crear más necesidades de las que nos crea ella. ¿Qué no nos creéis? Está claro que Tamara Falcó se ha convertido en toda una influencer y nosotras no podemos estar más contentas. Y ayer lo volvió a demostrar con esta blusa de mangas abullonadas que necesitamos muy mucho en nuestro armario o maleta de vacaciones.

¿De dónde es?? Pues gracias a nuestra querida @carmeron lo hemos descubierto. Es de Claudie Pierlot y encima está rebajada.

Stories de Tamara Falcó.

¿La blusa más romántica? Sí, la de Tamara Falcó. Se trata de esta blusa solapada con mangas abullonadas tres cuartos, de algodón blanco con bordado calado en contraste. Panel lateral a anudar. El top «vintage» rediseñado. ¡FANTASÍA!

BLUSA SOLAPADA (117€)

Blusa solapada.