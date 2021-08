¡Alerta! Copia el maxi vestido de Paula Echevarría y sobrevivirás al verano fresquito del norte

Los meses de verano están siendo tranquilos y muy felices para Paula Echevarría. Eso lo podemos notar en las imágenes que está subiendo a su cuenta de Instagram. Ya la hemos visto con el vestido perfecto para ir a una cena con amigas o con un look hippie que nos encantó. No sabríamos con cuáles quedarnos, y después de ver el último vestido de la actriz la decisión es más complicada. Después de estrenar su segunda maternidad, Paula Echevarría está más guapa que nunca y en parte es porque ella sabe lo que le queda bien. El maxi vestido de mini puntos morados con detalle floral, es perfecto para viajar al norte y no pasar frío ni calor. La actriz demuestra una vez más que es fiel a su estilo. Da igual donde esté o viaje que en su maleta siempre llevará vestidos largos.

El vestido de Paula Echevarría es un must este verano por el bordado floral en el pecho, las manchas anchas y el corte del bajo. Un detalle que hará que te guste aún más este vestido es el tejido, muy importante en épocas de calor. Este vestido es de crepé de algodón. Un tejido que cuida la piel, aspecto a tener en cuenta cuando escojas una prenda. ¡Cuida tu piel!

Si quieres copiar el look de Paula Echevarría tienes que visitar la tienda de ANTIK BATIK. Firma de diseño francés que se caracteriza por tener cortes y un estilo hippie. Para que te hagas una idea, es como el que está usando la actriz este verano en Asturias. El maxi vestido tiene mangas 3/4 abullonadas con cierre de lazo. Además tiene cuello redondo, abertura en V y cierre de doble lazo. ¡Qué más se puede pedir a un vestido! No podemos olvidar que este vestido ahora está rebajado.

Para complementar el vestido, usa un bolso acolchado como el que lleva la asturiana en la imagen. Si quieres que todo el conjunto tenga muchos likes, añade una coleta baja. Es el peinado estrella de este verano y queda genial. Por cierto, incorpora un maquillaje más natural y olvida colores pastel o neón. Estás de vacaciones, tienes que relajarte.

MAXI VESTIDO LARGO (158 €)

Vestido largo bordado