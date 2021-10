Mery Turiel tiene el vaquero más original (porque puedes personalizarlo) de este otoño y solamente está en Calzedonia

¿A quién no le gusta crear, dibujar y diseñar looks que podrían desfilar en la Semana de la Moda de Madrid? Ahora puedes ser diseñadora, eso sí, tus prendas no estarán en Mercedes Benz Fashion Week Madrid, pero puedes hacer un desfile en casa. Mery Turiel, mostró cómo habían quedado sus nuevos vaqueros de Calzedonia. Después de ver las storys que colgó, pinchamos al momento para ver cómo podíamos tener esos vaqueros.

Los jeggins customizados son una colaboración de Denim Souls con Calzedonia. Hay varias opciones de tono, que van desde el más claro como el de Mery Turiel a uno más oscuro. ¿Cómo puedes personalizarlo? Eso depende de cada persona, tienes que volar tu imaginación y ser tan imaginativa o más que la influencer. Por cierto, si quieres ver cómo lo harán otras personas, hoy en la tienda de Calzedonia de la Calle Fuencarral de Madrid, se hará un taller en vivo. ¡No te lo pierdas!

Pantalones customizados de Mery Turiel. FOTO: @meryturiel

Vaquero personalizado de Mery Turiel de Calzedonia. FOTO: @meryturiel

¿Quieres conocer más información? Todo está en Instagram, tanto en la cuenta de Mery Turiel, Calzedonia o Denim Soul. Mira el reel que hemos encontrado. Seguro que alguna inspiración tienes para ir esta tarde a la tienda.

No pierdas el tiempo y mira las siguientes opciones que tienes para dibujar. Así cuando vayas a la tienda serás la más rápida y creativa.

VAQUERO EFECTO PUSH-UP (29,95€)

Vaquero en tono oscuro y ajustado. FOTO: Calzedonia

VAQUERO COLOR CAMEL (29,95€)

Vaquero de tiro alto. FOTO: Calzedonia

VAQUERO ECOLÓGICOS (39,95€)