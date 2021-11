TAMARA FALCÓ vuelve a dejarnos con la boca abierta con una nueva lección de estilo con blazer de cuadros y pantalones de piel que las chicas de Madrid aman

No tenemos dudas, Tamara Falcó va a ocupar uno de los primeros puestos de las mejores vestidas de España en este año. Y otra vez lo ha vuelto a demostrar. Y lo ha hecho este mismo lunes para presentar su nueva colección de joyas con Tous. No hay descanso para la hija de Isabel Preysler, ni puente de la Almudena que le haga no dejarnos un lookazo para copiar. Y este, una vez más, lo van a amar las chicas de Madrid. Sí, las más pijas y en tendencia.

Stories de Tamara Falcó. FOTO: @tamara_falco

Tamara Falcó ha lucido una blazer de cuadros blancos y negros, camiseta blanca, pantalones de piel, salones negros de charol y las joyas doradas de su colección. ¡Vamos a copiarla ya!

Tamara Falcó para Tous. FOTO: Tous

Y es que no se puede ser más tendencia que Tamara Falcó con las prendas que todas necesitamos este otoño en nuestro armario.