Ayuso explica su bloqueo a García Egea en el móvil y dice lo que piensa de Sánchez y de Julio Iglesias

En su paso por “El Hormiguero”, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado una de las polémicas vinculada con la crisis abierta en el PP de Madrid: su supuesto bloqueo en el whatsapp al secretario general de la formación, Teodoro García Egea. La presidenta ha confesado que tiene dos móviles y esta circunstancia se ha convertido en un “martirio” para ella. “Tengo un teléfono desde hace 10 o 15 años que tiene media España”.

Por esta razón, cuando llegó a la Presidencia de Madrid, decidió “abrir un segundo teléfono con mi gabinete y consejeros”. Pero la cosa, según el relato de Ayuso, se ha ido de las manos: “Ahora la otra mitad de España tiene el segundo móvil”. En ese contexto, ha reconocido que García Egea está bloqueado en ese segundo teléfono. En todo caso, ha calificado la polémica como “una absurdez de patio de colegio” porque “todo el mundo tiene el otro”. Y ha dejado entrever que ha sido García Egea quien ha aireado esta circunstancia: “Yo no lo he contado. No contaría algo así”. Para cerrar este contencioso ha lanzado un mensaje a todos sus contactos: “Tengo dos teléfonos. Por favor, no me escribáis a los dos”.

Preguntada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha definido en pocas palabras: “Está seguro de sí mismo, está encantado. Sabes que te está mintiendo. No estoy especialmente contenta con él. No hay nada peor que la falsa moderación. Mi relación con él sí es mejorable”.

Entre las anécdotas que se han deslizado durante la conversación, la presidenta madrileña ha expresado su admiración por Julio Iglesias: “Es el otro rey”. También ha subrayado “le fascina la música española”. Y aunque ella ha reconocido que canta como “un gato mojado”, el programa ha querido poner a prueba su conocimiento de algunas de las canciones más célebres de la música de los 80 y los 90. “Los Secretos me encantaban y Los Héroes del Silencio era uno de mis grupos favoritos”. Ha confesado su afición a los karaokes: “Son una oportunidad para los que cantamos mal”.