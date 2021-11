Ayuso, en El Hormiguero: “Soy una mujer libre. Las urnas me dan más libertad que los despachos”

Como colofón a un día festivo en la ciudad de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido esta noche al plató de “El Hormiguero” en Antena 3. En mitad de la crisis abierta en el seno del PP de Madrid, con ella como protagonista, y apenas unas horas después de haberse reencontrado en público con su “partner”, el alcalde José Luis Martínez-Almeida. La expectación era alta por ser el de Pablo Motos uno de los “rings” en los que se miden en la actualidad los dirigentes políticos. Y Ayuso no ha defraudado. Recibida entre aplausos y gritos de “presidenta, presidenta”, lo primero que ha hecho es reconocer que es “muy llorica”.

Nada más empezar la entrevista, Motos ha abordado la “movidita” de la crisis interna del PP de Madrid: “No sé de qué me hablas”, ha bromeado la presidenta madrileña. Ha insistido en destacar su buena sintonía con Almeida: “Tenemos mucha complicidad. Tenemos química, no hay declaraciones en las que no nos apoyemos. Hemos dado la vida por Madrid”. Y en este sentido ha dejado claro que su prioridad es su papel al frente de la Comunidad de Madrid: “Después de haber gestionado tanto dolor, no te da para descentrarte”.

Ha insistido en que tiene ilusión por “liderar el PP de Madrid”. Ha subrayado su compromiso con el PP, pero ha dejado claro que se siente libre: “Soy leal, pero tengo criterio propio. Soy una mujer libre. Las urnas me dan más libertad que los despachos”. Ha reiterado en varias ocasiones su “ilusión” por llevar a toda la Comunidad de Madrid y a la populares de la región lo que pasó el 4 de mayo en las urnas, aunque ha dejado la puerta abierta a que en el Congreso regional sea finalmente otra persona la que se imponga: “En los Congresos pasan muchas cosas. El futuro no está escrito. Tendrían que ser los afiliados (los que me sacaran fuera)”.

Respecto a su relación con Pablo Casado, ha señalado que se lleva “bien” con él. Y ha descartado el escenario de que ella pueda sucederle al frente del PP a nivel nacional en el caso de que su actual líder pierda las elecciones generales frente a Pedro Sánchez: “Si Casado tuviera miedo de mí, no me hubiera puesto de candidata”. Y tampoco ha visto como probable que Casado pueda caer derrotado en esa contienda electoral: “No va a perder las elecciones. Quiero ser la presidenta de la formación en la circunscripción por la que se va a presentar. No quiero presionar ni enredar”.