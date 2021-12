Si AMELIA BONO ha puesto el árbol de Navidad con estos botines grises con suela track de Uterqüe es que son tendencia máxima

Ay Amelia querida, deja de crearnos necesidades por favor. Y es que no hay día de este inicio de diciembre que Amelia Bono no nos cree una necesidad. Cada día es como abrir un calendario de Adviento pero con una nueva prenda de Uterqüe. Sí, esa nueva colección que la hija de José Bono ha comprado en su totalidad para llevar su armario este otoño/invierno. Y para muestra un botón o un zapato. Que dicen que ha roto su reciente relación, pero a Amelia Bono nadie le quita el espíritu navideño y ya ha puesto el árbol de Navidad con estos botines grises de Uterqüe que combinan con todos los looks y además súper cómodos.

Estamos hablando de este botín plano piso track en color gris con edtalle de tirador y elásticos en los laterales. Modelo ultra ligero y cómodo que Amelia ha combinado así.

Stories de Amelia Bono. FOTO: @ameliabono

Amelia Bono ha combinado los botines con unos vaqueros pitillos en tono gris y un jersey negro de cuello alto.

Botín plano piso track (139 €)

Botín suela track. FOTO: Uterqüe

Botín suela track. FOTO: Uterqüe