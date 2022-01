De las REBAJAS DE BERSHKA solo necesitamos este abrigo de pelo patchwork que van a comprar madres e hijas en enero

¿Aún no has caído en las rebajas? Vas a cambiar de idea cuando veas este abrigo de pelo de Bershka que ha estrenado Carmen Gimeno y que nos ha robado el corazón este lunes para empezar la semana. Un abrigo que van a querer tener en su armario madres e hijas y que es toda la tendencia que necesitamos este invierno. Y además no puede ser más calentito por si vuelve a repetirse esa Filomena de la que todo el mundo habla.

Se trata de este abrigo midi de pelo patchwork de Bershka en colores tierra y mostaza que es una fantasía.

Abrigo pelo patchwork (25,99€)

Abrigo pelo. FOTO: Bershka

Carmen Gimeno lo ha combinado con un jersey azul y unos pantalones de pana marrones.