La Reina Letizia se apunta al ‘power suit’ que ha conquistado a la mismísima Carrie Bradshaw para este invierno 2022

Empieza la semana para la Reina Letizia con este único acto institucional en su agenda para esta segunda semana de enero. Y es que parece que la sexta ola de la pandemia por coronavirus también ha hecho que los Reyes de España bajen sus contactos para prevenir. Pero Letizia no podía faltar a su cita anual con los afectados por enfermedades raras en su primer acto del año en solitario. Y para la ocasión ha estrenado un abrigo oversize azul marino que ha combinado con un traje de rayas diplomático.

Los ‘power suit’ no van a dejar de cobrar fuerza este año, pues si bien pensamos hace meses que 2022 y la Reina Letizia lo ha dejado claro al igual que Carrie Bradshaw en ‘And Just Like That’.

La Reina Letizia posa junto al presidente de FEDER, Juan Carrión Tudela, a su llegada a la sede, a 12 de enero de 2021, en Madrid (España). FOTO: José Oliva Europa Press

Este es el segundo look del año para la Reina Letizia después de sorprendernos a todos en la Pascua Militar con un nuevo piercing en su oreja.