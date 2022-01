La Reina Letizia aumenta en casi 6.000 euros su gasto en ropa

Por todos es sabido que la Reina Letizia tiene un gusto excepcional a la hora de vestir. Encabeza todas las listas de las royals mejor vestidas y se ha convertido en un referente de estilo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Además, la consorte ha demostrado que no hace falta gastar una fortuna para lucir un aspecto impecable, apostado por marcas made in Spain y low cost al alcance de todos los bolsillos. Es por esto que también se ha ganado el título de monarca más austera en lo que a su armario se refiere, tal y como demuestran diferentes gráficos elaborados por ‘UFO No More’, un digital que analiza el estilo de las mujeres de la realeza europea.

Según este medio especializado, la Reina Letizia gastó el año pasado 21.694 euros en ropa, posicionándose como la quinta royal europea que menos ha invertido en renovar su armario. En el extremo opuesta se encuentran dos mujeres que ni siquiera ostentan una corona: la duquesa de Cambridge y la duquesa de Sussex, Kate Middleton y Meghan Markle, que desembolsaron 102.711 y 74.193 euros respectivamente en nuevos modelitos. La tercera posición la ocupa la Reina Máxima de Holanda, que se dejó 61.981 euros en adquirir nuevas piezas.

Destaca que, a pesar de ser una de las reinas que menos ha gastado en ropa en 2021, doña Letizia ocupa la segunda posición en lo que a adquisición de nuevos diseños se refiere. La esposa de Felipe VI ha estrenado, según ‘UFO No More’, 111 estilismos en 2021, una cifra que la sitúa solo por detrás de Kate Middleton, que se hizo con casi 200 prendas de ropa.

Como se ha comentado anteriormente, la Reina Letizia apuesta siempre que puede por firmas low cost, lo que le permite estrenar ropa con mayor frecuencia que sus homólogas europeas, pero gastando menos que ellas.

Desde que ‘UFO No More’ desarrolla estas estadísticas, la Reina Letizia ha ido reduciendo año tras año su presupuesto para ropa. Comenzó en 2017 destinando 51.343 euros en nuevas prendas, una cifra que se estrechó casi en 10.000 euros en 2018.

Sin embargo, en 2019, la Reina Letizia volvió a rascarse el bolsillo y se sitúo de nuevo en los 50.000 euros gastados en ropa. Fue en 2020, el año del estallido de la pandemia, cuando menos dinero dedicó a nuevas adquisiciones: 15.892 euros.