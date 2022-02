Queridos vaqueros, estos pantalones de cuadros (de la firma española que aman las celebrities) que lleva NURIA ROCA son todo lo que necesitamos

Solo Nuria Roca puede dejarnos estos working looks de lo más en tendencia para copiar durante todo el mes de febrero. Si el otro día lo hizo con un mono de la firma favorita de las celebrities españolas, hoy lo hace con los pantalones de cuadros que van a substituir a todos nuestros vaqueros este invierno. Nuria Roca se ha marcado nuestro estilismo favorito de los últimos meses. Si el otro día era Carmen Lomana la que no enamoraba en ‘Espejo Público’ con un vestido de cuadro vichy de esta marca española, ahora es la periodista valenciana la que hace lo propio con un mono. La firma detrás de su estilismo no es otra que The IQ Collection. Bajo la dirección creativa de esta joven marca están Inés Domecq y Virginia Pozo, que se ha convertido en la favorita de las famosas españolas que más saben de moda, incluso de la Reina Letizia en pasado año en FITUR.

Un pantalón de cuadros que es puro invierno que la presentadora valenciana ha combinado con un jersey verde de esos de ‘efecto buena cara’ que tanto buscamos en los días más fríos del año cuando nuestro bronceado brilla por su ausencia y necesitamos este tipo de colores para subir el tono de piel.

Nuria Roca en su programa de La Sexta. FOTO: @nuriarocagranell

DELIA (95€)

Pantalón cuadros. FOTO: iq collection

Un pantalón con estampado de cuadros de tiro alto y bolsillos laterales. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico. ¿Puede se más elegante y bonito?