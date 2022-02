Los ejercicios más eficaces para piernas, cuello y glúteos según las entrenadoras con más seguidores de Instagram

Si necesitas motivación para empezar una rutina de deporte o para retomar tus ejercicios, solamente necesitas Instagram. En esta plataforma, nos podemos encontrar desde expertos en moda, belleza, cocina o decoración, pero también en este grupo hay que incluir a todas las profesionales del deporte que consiguen a través de sus vídeos, levantarnos del sofá. Muchas de ellas te sonarán, debido a que entrenan con influencers como Paula Ordovás o Vicky Martín Berrocal. Haz una buena limpieza en tu perfil y empieza a seguir cuentas que te aporten algo en tu día a día.

Uno de tus propósitos de este año será ponerte en forma. Crys Dyaz o Verónica Costa son dos de los miles de entrenadores con fieles seguidores. Ellas a través de sus redes sociales suben ejercicios dinámicos que podemos imitar en casa, solas, o con amigas. ¡Dale caña al cuerpo!

El confinamiento permitió que las entrenadoras más virales de Instagram, dieran a conocer sus trucos de fitness en casa. Seguro que recuerdas, esas citas diarias que teníamos todos los días con Crys Dyaz. Nos permitió seguir en forma y practicar deporte. De esta manera, las horas de sueño y nuestro estado físico y mental eran muy buenos.

Cinco cuentas con cinco entrenamientos

Lorena on fit

¿Conoces a Lorena on fit? Si no has llegado todavía a su perfil, cuando veas los ejercicios de piernas que tiene, te va a encantar. Con más de 300 mil seguidores, Lorena enseña a tus seguidores movimiento pensando para determinadas zonas del cuerpo. En todos los vídeos indica cuántas repeticiones y cómo tienen que ser los movimientos.

Verónica Costa

El glúteo es la zona a la que dedicamos más tiempo en el gimnasio. Verónica Costa, entrenadora y con casi un millón de seguidores, nos enseñó en uno de sus últimos reels cómo realzar esta parte. Nos encantan sus vídeos, porque aparte de indicar las repeticiones o movimientos son muy divertidos.

Cocó Constans

No tenemos ninguna duda que sigues a @fiftcoco en Instagram. Cocó Constans con más de 300 mil seguidoras, nos tiene obsesionadas con cada uno de sus ejercicios. El último vídeo que colgó nos sirve para fortalecer las piernas y el glúteo. Sus vídeos son la mejor guía para conseguir una buena rutina de deporte. Son sencillos y están muy bien explicados.

Paddy

Las cuentas con más seguidores, no solamente tienen ejercicios de fitness, también hay rutina de alimentación y trucos de estilismo en looks deportivos. Eso sí, en esta ocasión en el perfil de Paddy con más de 250 mil seguidores, tiene vídeos en los que la imagen está partida en cuatro partes, para que podamos imitar mejor los ejercicios.

Crys Dyaz

Por último no podía faltar Crys Dyaz. ¿Quién no ha visto los vídeos de la entrenadora favorita de las influencers con María Pombo o Laura Matamoros? Todas ellas después del embarazo han decidido ponerse en forma, con sus ejercicios. Eso sí, los ejercicios de Crys Dyz son un poco más duros que otras entrenadores, pero los resultados son los mejores.