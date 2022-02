¿Por qué van las influencers a los Premios Goya? Paula Ordovás contesta harta ya del eterno debate

Un debate que no cesa desde hace ya siete años. Y ya tiene cansada a las influencers, y no es para menos. ¿Por qué asisten las influencers a los Premios Goya? Pues en estos Premios Goya 2022 se ha vuelto a repetir el debate y las críticas. Y eso que las influencers no pasan por la alfombra roja, solo asisten a diferentes eventos con las marcas para ver la gala y dar visibilidad al cine español. Y ayer volvieron a hacerlo. Paula Ordovás, Marta Lozano, Teresa Andrés, Madame de Rosa y una de ellas ha contestado a este debate.

Ha sido Paula Ordovás que ha contestado de esta manera tan clara en su cuenta de Instagram: “Y me preguntáis cada año después de 7 ediciones asistiendo a la gran fiesta del cine español, por qué acudo a los Goya si no soy actriz. La verdad que me cansa este debate. Asisto por una razón muy sencilla: apoyar el cine de mi país. Orgullosa como española de poder estar presente y dar voz a esta gala. De preparar un diseño a la altura de esta celebración. Hecho con mucha dedicación y mimo”.

Y nosotras solo podemos aplaudir a Paula Ordovás. Viva el cine, la moda española y las influencers españolas. Todo eso es marca España. Y como dijo Dulceida en 2019, “a los Globos de Oro y a los Oscar van influencers como Chiara Ferragni. Sería maravilloso si yo y otras influencers conseguimos que, con nuestra presencia aquí, el cine español llegue a más gente”.