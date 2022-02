Cinco peinados naturales y cómodos para mujeres de 50 que son tendencia en 2022

Si has pensado en un corte de pelo, pero no demasiado, las últimas alfombras rojas como en los Premios Goya o los Feroz, nos están dando pistas de cómo serán las tendencias en cabello para mujeres de 50 años. Todas las actrices, políticas y celebrities que deslumbraron con sus looks, también lo hicieron con sus melenas. Ellas en la red carpet, saben que se juegan mucho, y por ese motivo, suelen escoger peinados naturales y libres. Dos adjetivos que nos sirven de pista, para hacer una guía de los cinco mejores peinados, si has dejado atrás los 40.

Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Portillo, Yolanda Díaz o Cate Blanchett son algunos nombres, que nos dejaron sin palabras con sus estilismos y por la frescura en sus peinados. Aunque a Penélope Cruz le queda un poco para alcanzar los 50 años, también nos quedamos con su recogido.

Cinco peinados para alcanzar los 50 con estilo y glamour

Aitana Sánchez-Gijón

La actriz Aitana Sánchez Gijón en el photocall de la 36ª edición de los Premios de Cine Goya en Valencia el sábado 12 de febrero de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Luciendo un vestido de Roberto Diz con la máxima elegancia, que nadie puede alcanzar, Aitana Sánchez-Gijón nos inspiró para un corte de cabello. Ella apostó por un flequillo largo hacia un lado y un corte escalado. Este peinado es perfecto para cabellos largos que quieren un cambio radical, y un rizo salvaje.

Blanca Portillo

La actriz Blanca Portillo en el photocall de la 36ª edición de los Premios de Cine Goya en Valencia el sábado 12 de febrero de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Seguramente el tono de pelo de Blanca Portillo, tenga que ser más claro, porque al tener una piel blanca necesita matices que aportan luz y brillo. Eso sí, nos quedamos con su corte de cabello al estilo garçon. Por cierto, da igual si tienes 50 o 60 años, este peinado se siente fenomenal a cualquier edad. Es cómodo y muy fácil de peinar.

Yolanda Díaz

La ministra Yolanda Díaz en el photocall de la novena edición de los Premios Feroz en Zaragoza el sábado 29 de enero de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España asistió tanto a los premios Feroz como a los Goya, y sinceramente nos quedamos con el peinado del primer evento. Demostró que la edad, no está unida a tener que cortar el cabello y no escoger una melena con volumen y brillante. ¿Cuál es el truco? Dejar sueltos dos mechones a los lados, así añade un toque romántico.

Cate Blanchett

La actriz Cate Blanchett en el photocall de la 36ª edición de los Premios de Cine Goya en Valencia el sábado 12 de febrero de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

¿Media melena y recogido de estrella de cine? Claro que sí, y sino mira cómo fue la gran actriz, Cate Blanchett. La ganadora de dos premios Oscar lució un peinado basado en ondas perfectas, de esta manera, añadió volumen en la zona del flequillo. Si eres de las mujeres que no están seguras de cortarse el pelo, opta por la media melena. Es muy versátil.

Penélope Cruz

La actriz Penélope Cruz en el photocall de la 36ª edición de los Premios de Cine Goya en Valencia el sábado 12 de febrero de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

De nuevo, otra mujer que deja huella en la moda y belleza, Penélope Cruz, nos confirma que el rubio es pasado y el moreno es el color de 2022. Aparte del tono que escogió, el corte de cabello sienta fenomenal, por tres motivos: Añade luz a la mirada, mejora las facciones y es muy fácil de peinar para diseñar peinados.