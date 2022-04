Las invitadas mejor vestidas van a necesitar el top asimétrico de Amelia Bono que es de la firma española que ha enamorado a todas las famosas

La primavera la sangre altera y las BBC también. Sí, amigas, estamos en plena época de bodas, bautizos y comuniones y eso se nota en el ambiente. No hay semana que no haya un evento o una boda que nos deje la mejor inspiración posible y después de la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falco este fin de semana no tenemos dudas. Pero si aún no habéis encontrado la mejor inspiración para vuestro próximo evento, Amelia Bono nos ha enamorado con el top de firma española más especial y glamuroso. Y es de la firma que ha enamorado a todas las famosas españolas, Encinar Brand.

¿No conoces esta firma? ¡Nosotras la amamos! Sí, la misma marca que ha enamorado a Tamara Falcó o Sara Carbonero entre otras celebrities. En los diseños de Fabio Encinar el maximalismo no resulta excesivo. Los volúmenes y volantes, seña de identidad de la casa, quedan compensados con tejidos monocromáticos como en este caso el negro. El diseñador realiza diseños a media, y los diseños de su colección parten de los 199 euros.

Stories Amelia Bono. FOTO: @ameliabono

Se trata de un diseño de lo más especial que te hace el look por completo. Un top de tafeta asimétrico con un hombro al descubierto y volantes con mucho volumen, por no hablar del precioso estampado en tonos rojos.

Como os decíamos el top de Amelia Bono es de Encinar Brand, una firma muy joven ‘made in Spain’ tras la que está Fabio Encinar que además es amigo de Amelia. Su alma creativa se inspira en el pasado y en el presente para formular sus patrones, de las folclóricas a los clubs de Ibiza. Sus diseños han tenido una acogida sensacional entre las famosas españolas; influencers, royals, actrices y cantantes lucen sus maravillosas prendas que nos tienen a todas enamoradas. Femeninas y empoderadas.