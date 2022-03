Necesitamos el traje rosa de Sara Carbonero para empezar abril por todo lo alto y llevarlo a todos los eventos con sandalias de cuña

Después de un fin de semana de desconexión con amigas en su querido sur, Sara Carbonero ha vuelto al trabajo para hacer la sesión de fotos de la nueva colección de una de las marcas de las que es imagen la periodista. Pero nosotras no nos hemos fijado en esas nuevas joyas, si no, en esa maravilla de traje rosa que no puede ser más tendencia, más primavera y más moda. Y es que si eres una de las tantas fanáticas del color rosa, te alegrará saber que este tono será uno de los grandes protagonistas de la paleta de colores de este año. Las tendencias de moda de 2022 dicen que hay que ver la vida en rosa (en todas sus tonalidades) y a lo largo de la primavera y el verano nos va a quedar más que claro. Y la verdad, que con el momento que estamos viviendo, nada mejor que ver la vida de color rosa.

Stories en los que sale Sara Carbonero. FOTO: @bteamcomunicacion

Si el rosa vuelve a ser tendencia esta primavera con la vuelta de los 2000, el traje de sastre vuelve a ser máxima tendencia que nunca dejará de existir en nuestros armarios. Si tienes que apostar por una tendencia esta temporada, esa será la de los colores potentes. Se trata de una manera fácil y rápida de darle alegría a tu aspecto y verte favorecida, por eso el street style así lo confirma y podemos encontrar mucha inspiración sobre cómo llevarlos en los estilismos de las influencers y las celebrities como Sara Carbonero.

Lo que tenemos claro es que esta primavera necesitamos un traje de sastre y de un color potente y si puede ser rosa mucho mejor. No hay día que Sara Carbonero no nos deje un estilismo que queremos copiar, si el otro día apostaba por un vestido naranja de color potente, hoy lo hace por otro de los colores más en tendencia.