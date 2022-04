Chaleco + pantalón sastre, el nuevo combo que no vas a quitarte esta primavera

Reconozco que en cuanto llega una nueva estación mi mente se pone a buscar automáticamente uniformes o combinaciones, generalmente minimalistas, con las que pueda aguantar toda la temporada. Pero eso sí, que me sirvan para más de una situación, que sean a la vez originales y versátiles y a ser posible que sean poco esperadas, o al menos que sigan alguna de las tendencias más potentes del momento. Y en este caso, como no podía ser de otra manera, a mi cabeza ha venido una década muy clara: los años 2000.

Aplaudida por muchos y denostada por otros, los primeros años del siglo XXI nos dejaron grandes momentos en cuestión de moda. Puede que volver a llevar los estilismos de antaño en clave total look sea algo complicado y desfasado, pero lo cierto es que si sabemos elegir bien y separar lo que realmente vale la pena podemos encontrar básicos que vale la pena recuperar.

Uno de ellos ha sido las famosas combinaciones de chaleco tipo sastre con pantalón a juego. Si bien en su momento divas como Britney Spears o Cristina Aguilera lo lucía con chalecos cortos y pantalones de tiro bajo, nuestra idea es adaptarlo al 2022 y lucir el tiro algo más alto y el largo del chaleco mejor a ras de la cadera.

No solo es la opción perfecta para ir a trabajar cuando apriete el calor, acompañado de una sencilla americana y mocasines en clave dandy, si no que también puedes lucirlo con unas bonitas sandalias de tacón y choker para tu look de invitada, e incluso añadiéndole una camiseta básica blanca y zapatillas de deporte se convierte en el modelo ideal para una comida de domingo con amigos o familia.

Chaleco de vestir con botones, de Pull&Bear (17,99 euros)

Chaleco de vestir con botones, de Pull&Bear FOTO: Pull&Bear

Pantalón cargo de vestir, de Pull&Bear (25,99 euros)

Pantalón cargo de vestir, de Pull&Bear FOTO: Pull&Bear

Chaleco de vestir en color beige claro, de H&M (29,99 euros)

Chaleco de vestir en color beige claro, de H&M FOTO: H&M

Pantalón con abertura en el bajo, de H&M (29,99 euros)

Pantalón con abertura en el bajo, de H&M FOTO: H&M

Chaleco estilo sastre en color rosa, de Eseose (49,99 euros)

Chaleco estilo sastre en color rosa, de Eseose FOTO: Eseose

Pantalón sastre rosa, de Eseose (69,90 euros)

Pantalón sastre rosa, de Eseose FOTO: Eseose

Chaleco estructura bolsillos, de Zara (49,95 euros)

Chaleco estructura bolsillos, de Zara FOTO: Zara

Pantalón estructura botones, de Zara (35,95 euros)

Pantalón estructura botones, de Zara FOTO: Zara

En las tiendas hemos visto combinaciones de todo tipo. Desde conjuntos de tweed más sofisticado hasta los más dosmileros con chalecos cortos y pantalones cargo. Y por supuesto los más recurrentes y en nuestra opinión ponibles, los diseños tipo sastre que se convertirán en una pieza atemporal de tu armario.