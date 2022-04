Todas las tendencias para esta primavera y verano que hemos visto en la quinta temporada de ‘Élite’

Estamos convencidas que ya habrás visto el final de la quinta temporada de Élite. Si estás dosificando la serie y quieres ir poco a poco, tranquila porque no vamos a desvelar nada de la serie. Después del final de la cuarta temporada, a los pocos días se anunció la quinta, debido a que se grabaron al mismo tiempo y esto nos permitió seguir disfrutando de las tramas de Rebeca, Samuel, Omar o Mencía. En esta nueva temporada, hay nuevos nombres en Las Encinas y sí tenemos que quedarnos con el personaje que mejor representa la moda y el estilo es ninguna duda: Isadora protagonizado por la estrella de Disney en Argentina, Valentina Zenere. A pesar que ya no está Danna Paola o Ester Expósito, nos quedan mujeres con mucha fuerza y glamour en la serie.

Por cierto, no solamente en tendencias nos tenemos que fijar en la moda femenina. Patrick (Manu Ríos), o Phillipe (Pol Granch) han llevado unos conjuntos de Alta Costura. Un ejemplo es el Patrick en el segundo capítulo con un outfit completo de Palomo Spain. Dentro de Las Encinas hay toques de moda, pero donde conocemos de verdad cómo son los protagonistas, es fuera de las aulas. Sigue leyendo para conocer qué tendencias pueden introducir en tu armario.

Si te has quedado con la boca abierta con este editorial del elenco de Élite, te dejará de piedra cuando veas los looks de los protagonistas en la serie. En este vídeo ya puedes ver varias tendencias que necesitamos ya. Raúl Madrid Manso es el estilista, que para este proyecto escogió a diseñadores emergentes como: DiF, Guillermo Décimo, Ana Locking o David Catalán. No pierdas detalle de estas firmas en tus próximas búsquedas.

Mira las siguientes tendencias. ¡Te encantarán todas!

Chaqueta crop tops

Rebeca es nuestra protagonista favorita, no solo por la actitud que tiene, sino por su estilo. Nos quedamos con esta chaqueta crop tops que llevó en una fiesta de la serie. Tanto por los flecos como por su corte, es una prenda de compra segura.

Top con maxi lazo

¿Recuerdas el top con un lazo gigante de Rocío Osorno? Ya te advertimos que era una tendencia en auge, y el look de Isadora es la mejor confirmación. Queda fenomenal con una minifalda del mismo tono que la prenda superior e incluso con un pantalón sastre de traje. Añadirás un toque de glamour.

Transparencias

Como te hemos comentado antes, los hombres han tenido mucho protagonismo en sus looks. Nos quedamos con el traje rojo de la colección Primavera 2018 de Palomo Spain. La tendencia de la transparencia hasta el límite fue un boom en los noventa y en el 2022, será igual o más tanto en hombre como en mujer.

El rosa y la lentejuela

Esta imagen resumen lo que será la primavera y verano 2022. Tanto el vestido de lentejuela de Mencía y el peto vaquero rosa de Omar, son dos prendas que tienen que estar en tu armario. Por cierto, el peto lo puedes compartir con tu pareja y hacer moda unisex juntos.