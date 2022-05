Trucos de yoga para principiantes para saber cómo empezar según los mejores expertos

La cuenta atrás para el verano está apunto de empezar. Seguro que, has escrito la lista de todo lo que tienes que hacer para ponerte en forma. Primero, la alimentación es fundamental para seguir una rutina saludable, después marcar un horario de sueño y finalmente, practicar deporte en casa o en el gimnasio. Si estás muy ocupada, y no tienes para hacer una tabla de ejercicios con bastante duración, no te preocupes porque es momento de comenzar con una rutina, que seguro te habías planteado: yoga. Tanto por la mañana, como por la noche, es buen momento para introducir movimientos esta milenaria disciplina. Notarás sus efectos al momento.

Si siempre te has planteado hacer yoga y no sabes por dónde empezar, no pierdas de todo lo que vamos a contar. Hemos hablado con dos expertos para conocer cómo tenemos que hacer una iniciación fácil y efectiva. Así no tendrás ninguna excusa para decir que no tienes tiempo.

Tras pasar varios meses confinados en casa (parece que han pasado décadas), hacer ejercicio en casa fue la única forma de practicar deporte. A raíz de esta circunstancia, hacer yoga, ya no era una tendencia. Gracias a TikTok o Instagram, descubrimos muchas cuentas de cómo hacer yoga en salón o dormitorio. Siempre siguiendo los consejos de profesionales, la gente empezó a practicar un deporte que ayuda a reducir el estrés, mejora la calidad del sueño y aumenta la flexibilidad de los músculos.

¿Quieres empezar hacer yoga en casa y no sabes por dónde empezar? Coge papel y boli, y apunta todo lo que te vamos a contar. Serás una experta en menos de 5 minutos.

“Una persona que nunca practicó algún movimiento de yoga, no se tiene que establecer unas expectativas anteriormente”, describe Sonia Moreno, profesora de yoga vía zoom desde su casa.

“Primero de todo, no se puede practicar yoga y hacer meditación los siete días de la semana, porque casi al 100%, no se puede cumplir. Lo ideal es planificar una serie de ejercicios para 3 a 4 días por semana”, señala Sonia y afirma que “muchos de mis alumnos piensa que en dos días van hacer posturas de gran nivel, y lamentablemente, muchos se frustran o se lesionan. Se tiene que ser realista”.

Cuando empezamos una rutina de deporte, hay que establecer las razones de por qué queremos practicar yoga. “Si no sabes cuáles son los objetivos, probablemente desistas antes de tiempo. Determinar los motivos por lo que empiezas, hará que todo sea más fácil y lo hagas con más ganas”, argumenta Carlos Salvador, profesor de yoga e indica que “al tener establecidas las metas, cada mañana al despertarte, te entran más ganas de practicar yoga. Los objetivos pueden ser desde mejorar tu condición física, estar estupenda en verano o aumentar la flexibilidad”.

“Practicar yoga mejora mejora el sistema inmune, aumenta los niveles de las hormonas de la felicidad o activa el metabolismo”, aclara Carlos Salvador. Nunca es mal momento de comenzar a practicar un deporte, que tiene miles de seguidores y que con la pandemia aumento su popularidad.

