Victoria Federica nos ha hecho desear este mono vaquero con cremallera de Mango (de menos de 50 euros) que ella ha estrenado para una comida de influencers en Madrid

Si todavía no has incorporado un mono vaquero a tu armario de primavera ahora es el momento y cuando veas el lookazo que se ha marcado Victoria Federica aún más. Y es que el ritmo de la royal más fashion no para. De Milán directa a Madrid para una comida de lo más especial, rodeada de influencers, de la marca de bolsos Le Tanneur. Y es que no hay tendencia que pise más fuerte este otoño que la vaquera. Eso es lo que precisamente ha ocurrido esta temporada con el mono vaquero. Tras años en el olvido, son muchas las influencers que han apostado por él y Victoria Federica es un claro ejemplo de ello.

Muy favorecedor por su patrón ajustado, con un toque femenino gracias a la cremallera y una imagen de pieza retro, así es el mono vaquero de Mango que ha conquistado a Victoria Federica y que cuesta menos de 50 euros.

De la colección Committed de Mango se trata de un mono de tejido de algodón estilo vaquero con diseño largo, cuello camisero, manga corta con vuelta y dos bolsillos de parche en el pecho, dos bolsillos más laterales y dos bolsillos de parche en la parte posterior. Tiene trabillas y cierre de cremallera en la parte delantera que le da ese toque más sexy.

Mono vaquero cremallera (49,99€)

Mono vaquero cremallera. FOTO: Mango

Un mono que ha combinado con un bolso clásico de Le Tanneur en marrón, es decir, un bolso clásico y ponible, de los que se convierten en herencia. Además de gafas de sol y su larga melena recogida en una coleta para soportar los casi 30 grados que hacen hoy en Madrid.