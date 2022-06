¿Qué no puede faltar en la maleta de un “influencer”?

Se acerca el verano y con ello, el calor, la playa, los viajes, las escapadas, y sobre todo… las maletas, esas que para algunos puede ser un verdadero infierno, organizar la ropa por días o por semanas. Como es mejor prevenir que curar, nunca se sabe si es mejor llevarse un pantalón largo, por si refresca, alguna que otra chaqueta, muchos biquinis, y al menos un outfit para hacerse fotos espectaculares viendo el atardecer.

En los Premios International Influencers Award celebrados en Ibiza, los creadores de contenido más reconocidos de Europa y América responden a la pregunta “¿Qué no puede faltar en la maleta?” para ayudar a aquellos indecisos a organizar con plena seguridad sin olvidar ningún detalle importante. ¡No te pierdas todos los consejos de los más viajeros!

Con toda la naturalidad que desprenden, las Twin Melody optaron por las prendas más útiles y necesarias “sujetadores y bragas, eso tiene que estar”, algo que también comparte Domelipa, la conocida influencer de México que ganó el premio al mejor TikTok.

Marta Pombo, que lució un vestido espectacular en los premios, nos confesó que su imprescindible en todos los viajes son “unas buenas gafas de sol, las de confianza”. Mientras que su pareja, Luis Zamalloa, señala “las camisas, de lino para el verano, y para los meses de frío con tejidos más calentitos”.

Grace Villareal también deslumbró en la alfombra con un vestido blanco que le quedaba espectacular. En su maleta, respondió sin dudar que “no puede faltar el lino, y menos si hablamos de un viaje como Ibiza”

Grace Villarreal, Marta Pombo y Natalia Osona en los Premios International Influencer Awards FOTO: International Influencer Awards International Influencer Awards

Siguiendo por las nominadas a Lifestyle, la influencer Natalia Osona, tiene “el típico top que sabes que te queda perfecto, combina con todo y siempre te saca de cualquier apuro cuando no sabes qué ponerte”. Por su parte, la cantante Sofía Ellar, confiesa que su gran imprescindible en todos sus viajes es el bolso: “Hoy me veis con uno muy chiquitín porque la ocasión no merecía menos, pero normalmente llevo un bolso enorme y llevo mi vida entera, porque nunca sé cuándo voy a volver a casa, siempre estoy de gira, y tengo que tener absolutamente de todo”.

Siguiendo el desfile de la alfombra blanca, Gotzon, ganador del reality de supervivencia “El conquistador del fin del mundo” en 2009, tiene muy claro que es lo esencial a la hora de realizar su maleta y son “unos vaqueros”.

Por último, Juanpa Zurita, el reconocido influencer mexicano que se abrió camino en las redes a través de la plataforma de Vine y ha evolucionando hasta convertirse en uno de los influencers con más prestigio de su país, y que, además, se alzó con el premio de “Best International Influencer Award 2022”, nos cuenta que lo que no puede faltar en su maleta son “unas tenis, soy muy fan de ellas”.