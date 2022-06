7 vestidos de Mango, Zara y Sfera con los que convertirte en la reina de la verbena de San Juan

No hay verano sin un vestido corto, largo, estampado, con volantes... En la moda hay una norma que todo el mundo sigue: tener vestidos de diferentes colores, estampados o siluetas, sin importar cuál sea la época del año. Eso sí, cuando comienzan a subir las temperaturas empezamos a buscar nuestras prendas favoritas de otras temporadas y comprobar que tienen las tendencias de 2022. Tanto sí estás de vacaciones, como no, la noche del 23 al 24 de junio es San Juan y es la mejor ocasión para lucir el mejor vestido del armario. Si te has dado cuenta de que necesitas una renovación de look, no pasa nada porque nosotras hemos encontrado 7 vestidos de Mango, Zara y Sfera para ser la mejor vestida en la verbena de San Juan. No obstante, si vas a disfrutar de esta festividad con amigas, familia o pareja, tienes que saber si será en la ciudad o en la playa. Principalmente, porque el calzado tiene que ser cómodo, para atreverse a saltar las famosas hogueras.

Empieza a escribir esos recuerdos que quieras quemar, porque el vestido para ser la reina en San Juan, te lo hemos encontrado. Estaba claro que Mango, Zara y Sfera tenían la solución ante esta emergencia de moda. No te preocupes porque hemos tenido en cuenta las tendencias y preferencias de las mejores vestidas de Instagram.

7 vestidos de Mango, Zara y Sfera para San Juan

VESTIDO HALTER CUT OUT (29,95€)

Vestido color melocotón con escote pico. FOTO: Zara

VESTIDO ALGODÓN FLORES (49,99 €)

Vestido mini con estampado de margaritas. FOTO: Mango

VESTIDO CORTES ASIMÉTRICO (25,99 €)

Vestido de tirantes con lunares grandes. FOTO: Sfera

VESTIDO MIDI ESTAMPADO (39,95€)

Vestido midi con doble estampado. FOTO: Zara

VESTIDO RAYAS ALGODÓN (49,99 €)

Vestido a rayas estilo marinero. FOTO: Mango

VESTIDO BICOLOR (17,99 €)

Vestido midi bicolor con cuello redondo. FOTO: Sfera

VESTIDO ESTAMPADO NUDO (35,95€)

Vestido mini con abertura delantera en cintura. FOTO: Zara

Aquí tienes los 7 vestidos más ideales para bailar, reír y saltar las hogueras de San Juan. Todos los diseños están pensados para lucir tipazo, tanto por el corte del vestido como por el color o estampado. Al igual que hemos buscado esa prenda que queda como un guante, también hemos tenido en mente, que puedas compartir cualquier vestido con tus amigas en las próximas vacaciones. Vas a conseguir el objetivo que tenemos todas con vestido nuevo: arrasar.

Te aseguramos que a los pocos minutos, todos los vestidos estarán agotados. Por cierto, si no quieres dejar tu cuenta en números rojos, no compres los 7 vestidos y reserva alguno para las rebajas oficiales. A pesar de que muchas firmas ya han comenzado con descuentos, todavía quedan unas semanas para que nos volvamos locas en las tiendas o la web principal de las marcas.