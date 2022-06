Así es el chaleco de Zara que sustituye al diseño viral que todas llevan y que ya nadie quiere comprar esta temporada

Tenemos una buena noticia para todas las expertas de Zara. ¿Recuerdas el chaleco rosa con estampado que todo el mundo llevó? Ya no hace falta que busques más, porque hay una prenda que los sustituye. Pensamos que sucederá igual que con el chaleco viral que han escogido desde Carmen Gimeno a María Pombo, y por lo tanto en esta ocasión tienes que ser más rápida. El estilo boho está de vuelta y en estos días de tanto calor, esta prenda de Zara es perfecta para combinar con una minifalda vaquera o unas bermudas blancas y de tiro alto. Está claro que los chalecos son tendencia y Amancio Ortega quiere que llenemos con esta prenda, todo nuestro armario. Tanto si tienes muchos o pocos, nunca es mal momento para renovar o cambiar los chalecos y ser una de las primeras en tener un diseño viral de Inditex.

Por cierto, está siendo una opción para todas aquellas invitadas de boda más arriesgadas. Si quieres destacar en un enlace, comunión o bautizo, y no quieres recurrir al típico vestido o traje de dos piezas, escoge un chaleco. O, por otro lado, sí tienes que ir a la oficina, di adiós a los trajes y apuesta por este chaleco con un pantalón sastre. ¡Estarás espectacular!

No nos puedes negar que queda ideal este chaleco de Zara. Tiene ese toque retro y boho que tanto nos gusta y que queda genial a cualquier mujer. Teresa Sanz nos enseñó cómo podemos llevar el famoso chaleco, pero todo es posible y puedes ir mirando pantalones o faldas que dentro de muy poco estarán rebajados, para combinar con esta prenda.

Encontrar chalecos bonitos o fáciles de combinar es fácil, porque firmas como Massimo Dutti, Mango o H&M tienen miles de diseños, pero no tan virales como los de Zara. No tenemos muy claro, si la fama de las prendas es debido a Instagram, pero las redes sociales ayudan mucho a conocer cómo es un diseño nuevo.

¿Quieres tener desde este mismo momento este chaleco de Zara? No pierdas detalle, aquí lo tienes. A continuación te contamos que cualidades tiene y con tres pantalones podemos combinar.

CHALECO ACOLCHADO BORDADOS (35,95€)

Chaleco acolchado amarillo claro. FOTO: Zara

Como te decíamos antes, los chalecos de Zara son una plaga y todo el mundo tiene alguno. Sinceramente, no pensábamos que otro diseño de chaleco sería otra vez la tendencia reina, pero no hemos equivocado. Esta prenda tendrá éxito de nuevo en el street style, porque no necesitas nada más. Apuesta por un crop top o un sujetador de encaje como Teresa Sanz.

¿Y el pantalón? Tranquila, que no nos hemos olvidado. Todo está en Zara y aquí tienes las tres prendas que te solucionarán todo el verano. Eso sí, empieza a reservar porque son diseños tan bonitos, que cuando comiencen las rebajas, ya no estarán.

BERMUDA PAPERBAG BOTONES (25,95€)

Bermudas en color marrón. FOTO: Zara

PANTALÓN TIRO ALTO (25,95€)

Pantalón lila de tiro alto. FOTO: Zara

FALDA PANTALÓN BAJO ABERTURA (25,95€)

Falda pantalón en tono blanco. FOTO: Zara

Tres opciones, para combinar con una única prenda viral: el nuevo chaleco de Zara. No dudes más y corre a por esta prenda, que puedes compartir con tu madre, amiga o hermana.