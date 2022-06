La Reina Letizia acapara todas las miradas con su look más ‘Pretty Woman’ con alpargatas para la visita de las primeras damas a La Granja por la cumbre de la OTAN

Si parpadeas te lo vas a perder. Eso es lo que nos está pasando con la frenética agenda de la Reina Letizia por la cumbre de la OTAN en Madrid y por consecuencia, con todos los lookazos que se está marcando. No hay descanso, si anoche deslumbraba con su vestido negro de firma española que ya había lucido en los Premios Princesa de Asturias, hoy lo ha hecho con esta maravilla de vestido de lunares y alpargatas blancas para su visita a Segovia. La primera parada ha sido el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, y sus espectaculares jardines y fuentes. Para la ocasión, la Reina Letizia ha optado por este look de lo más ‘Pretty Woman’. Pero no solo eso, todas las primeras damas le han copiado sus alpargatas para esta visita del día. Ya no es solo Jill Biden, sin duda las alpargatas de cuña se han convertido en el calzado estrella de esta cumbre de la Otan en Madrid.

La reina Letizia (i) recibe a la primera dama estadounidense, Jill Biden (d) en la Granja de San Idelfonso, Segovia. FOTO: Ballesteros EFE

Para esta tercera jornada por la cumbre de la OTAN en Madrid y esta excursión a Segovia, la Reina Letizia, ha vuelto a lucir un vestido de lunares pero esta ocasión en color topo con los lunares en blancos. Un precioso diseño sin mangas, con escote cruzado con solapas y cinturón para marcar silueta. Además, como decíamos ha vuelto a confiar en unas alpargatas blancas de cuña atadas al tobillo que se han convertido en el calzado estrella de todas las primeras damas en esta visita a Segovia.